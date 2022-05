Réaliser un sol en béton ciré

Choix de l’enduit de ragréage et conditions préalables à la pose

Choix de l’enduit de ragréage

L’enduit de ragréage doit pouvoir être laissé nu et supporter un trafic normal.

Il doit être compatible avec votre sol (bois, ancien carrelage...).

Il faut appliquer impérativement le primaire qui lui est associé.

L’enduit doit atteindre au moins 1 cm ou, de préférence, son épaisseur maximale possible (voir sur l’emballage).

Préparation de la surface

Le sol en béton ciré allie, à l'esthétique de son aspect fini, une résistance durable. Grâce à l'ajout de pigments, il peut être réalisé dans une large gamme de coloris. Il vous permet ainsi de personnaliser votre sol tout en le protégeant.La réalisation de ce type de sol demande impérativement de choisir l’enduit de ragréage selon des critères précis, voir zoom sur le béton ciré En général, la consommation de l’enduit est de 1,5 kg de poudre par m² et part mm d’épaisseur sur une surface lisse (2 kg si la surface présente des aspérités). Vérifiez les indications portées sur l’emballage et calculez la quantité qu’il vous faudra.Conditions préalablesVous devez être capable de couler et travailler toute la surface dans le laps de temps permis par l’enduit une fois préparé (environ 30 minutes à une température de 20°C).Au-delà de 20 m2, fractionnez la surface en plusieurs zones de travail séparées par des joints (voir chapitre 3).Si vous devez travailler sur une surface supérieure à 20 m², et si ce type de travaux n’a jamais été effectué, n’hésitez pas à vous faire la main sur une petite surface.La préparation du support détermine la réussite de votre sol en béton ciré.Reportez-vous à la partie « Préparation du sol avant ragréage » de la fiche : Faire le ragréage d’un sol